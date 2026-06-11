AK Parti'li Gül'den ''çıplak arama'' iddialarına cevap: Kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakılmaz

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK PARTİ'DEN "ÇIPLAK ARAMA" İDDİALARINA CEVAP

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de terörsüz Türkiye sürecine dikkati çekerek, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Türkiye'nin kadim meselelerinden terörü sona erdirme noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğunu ve önemli neticeler elde edildiğini vurguladı.

Gül, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki Türkiye, yıllardır bu ülkenin sırtında pranga olarak kalan bu yükten kurtulacak, prangasından kurtulacak ve terörü artık tarihin sayfaları arasına alacak, tarihten silecek, geleceğe terörsüz bir Türkiye ile terörsüz bir bölgeyle inşallah yürüyeceğiz. Bu çabayı ortak akılla sürdüreceğiz. Milletimizin ortak vicdanı bu meselenin çözüme kavuşturulması yönündedir, milletimizin ortak vicdanı ortak kaderimizi ortak geleceğe birlikte taşıma iradesidir. Bu konuda tüm siyasi partilerin de milletimizin bu ödevini yerine getireceğine inanıyorum."

Gül, Türkiye'de Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi veya başka diğer tüm sosyal kırılma noktalarını kırmak isteyenlerin başarısız olduklarını belirtti.

"Çıplak arama" ve "işkence" iddialarına da değinen Gül, şunları kaydetti:

"Biz, işkenceye, şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz. Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede, hangi iddia varsa bu konuda da sonuna kadar her türlü takipçisi elbette oluruz, olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla ilgili iddiaları elbette yakından takip edip gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacaklardır. AK Parti hükümetleri, şiddeti ve işkenceyi sona erdirmiş bir hükümettir. Bir kamu görevlisinin bile bir yanlışı varsa bu, bizim siyasal anlayışımıza, insan onuru anlayışımıza aykırıdır. Kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan da elbette tüm kurumlar bunun takibini yapacaktır, biz de takibini yapacağız. Bu konuda bizim tutumumuz çok nettir. İşkence ile şiddet, asla bizim kabul etmediğimiz bir tutumdur."