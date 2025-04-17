AK Partili Güler'den Özel'e tepki: Siz kim, siyasi ahlak kim!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(CHP'ye tepki) Parti kongrelerinde çevirdiğiniz usulsüzlükleri Meclis'te de yapabileceğinizi zannediyorsunuz.

(Meclis'te Can Atalay kararının okunması) Adeta bir pusu kurulmuşçasına, sinsice ve gizlenerek yapılmış bir eylemin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sahiplenildiğini gördük.

Bazen Sayın Özgür Özel, siyasi ahlaktan bahsediyor. Siz kim, siyasi ahlak kim!

Türkiye, anayasal bir hukuk devletidir; kanunlar önünde herkes eşittir.

(Terörsüz Türkiye) Bu sürecin kaldığı yerden kesintisiz ve daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.