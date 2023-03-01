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AK Parti'li Güneş: 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 85 milyon tek yürek olarak depremin yaralarını saracaklarını, acıları birlikte dindireceklerini söyledi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 19:52 - Güncelleme:
AK Parti'li Güneş: 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız
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Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Depremler nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlerce insanın evsiz barksız kaldığını ifade eden Güneş, gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği, gerekse çetin kış koşullarının ilk etapta çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti. Güneş, tüm zorluklara rağmen deprem anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla, milletine hizmet için canhıraş bir şekilde seferber olduğunu söyledi.

Bugünün, depremle yıkılan 11 ili tekrar ayağa kaldırmak için seferberlik günü olduğunu vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet millet el ele vererek, 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız, acılarımızı birlikte dindireceğiz. Daha önce Van, Bingöl, İzmir depremlerinde, Manavgat ve Muğla yangınlarında, Kastamonu sel felaketinde olduğu gibi, nasıl şehirlerimizi inşa ve ihya ettiysek en kısa zamanda bu bölgelerimizi de yeniden daha güzel bir şekilde inşa ve ihya edeceğiz. Bizler her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan bir milletiz. Millet olarak bu zor günleri de geride bırakacağız."

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