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AK Parti'li Hamza Dağ'dan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de yapımı tartışmalara neden olan go-kart pistiyle ilgili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin 'projeyi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun organize ettiği' yönündeki iddiasını yalanladı. Dağ yaptığı açıklamada, 'Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir.' ifadelerini kullandı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yazılı açıklamasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'nin, go-kart pisti yapılması planlanan alanı ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "projeyi organize eden kişinin AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu iddia üzerine görüştüğü Kenan Sofuoğlu'nun, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiğini aktaran Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyaset, iftiralar üzerine kurulamaz. 'Bu şekilde bir duyum aldım' denilerek siyaset yapılmaz. Ben Kenan Bey ile görüştüm, kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir. İzmir'de CHP'li siyasetçilere tavsiyemdir; artık bu 'çamur at izi kalsın' siyasetini bir kenara bırakıp, şehrin ve İzmirlilerin sorunlarıyla ilgilensinler."

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