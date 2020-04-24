DHA 24 Nisan 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marşlar söyleyerek eşi Neptün Soyer ile kentin sokak ve caddelerini dolaşan Başkan Tunç Soyer'in "Neredeyiz?" sorusuna tepki gösteren Dağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

;"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."