İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9749
  • EURO
    7,508
  • ALTIN
    387.52
  • BIST100
    98849.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Dağ'dan ''Neredeyiz?'' diye soran CHP'li Soyer'e: Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim
Güncel

AK Partili Dağ'dan ''Neredeyiz?'' diye soran CHP'li Soyer'e: Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bir otobüsün üzerinde İzmir turu attı. Marşların da çalındığı otobüste, Başkan Soyer'in yanındakilere İzmir'in neresinde bulunduklarını sorması, sosyal medyada çok konuşuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kendi hesabında aynı görüntüyü paylaşarak Soyer'e 'Pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim' dedi.

DHA24 Nisan 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:49
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marşlar söyleyerek eşi Neptün Soyer ile kentin sokak ve caddelerini dolaşan Başkan Tunç Soyer'in "Neredeyiz?" sorusuna tepki gösteren Dağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

;"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılına özel videolu paylaşım

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.