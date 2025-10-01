İSTANBUL 22°C / 14°C
  AK Partili İnan: Milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz
Güncel

AK Partili İnan: Milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yeni yasama yılına ilişkin, '7 bölgeden ve ülkemizin her bir karış toprağından gelen kadrolarımızla milletimizin sesini en gür biçimde yüce Meclis'e taşımaya devam ediyoruz. Sandıkta defalarca tescil edilen bu büyük desteğin sorumluluğuyla boş tartışmalara değil, milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz.' dedi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 10:00
AK Partili İnan: Milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yüce Meclis, tarihimizin sorumluluğunu omuzlayarak milletimizin refahını her alanda artıracak ve devletimizi daha da güçlendirecek adımları hızla hayata geçirecektir.

TBMM'de AK Parti olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır milletin en güçlü temsilcisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yaştan, her kesimden, 7 bölgeden ve ülkemizin her bir karış toprağından gelen kadrolarımızla milletimizin sesini en gür biçimde yüce Meclis'e taşımaya devam ediyoruz.

Sandıkta defalarca tescil edilen bu büyük desteğin sorumluluğuyla boş tartışmalara değil, milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz.

Bu yasama yılı kararlı ve net bir iradeyle milletimizi temsil ettiğimiz, eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşıdığımız ve Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü adımlarını hızla attığımız dönem olacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

  • meclis
  • tbmm
  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

