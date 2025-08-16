İSTANBUL 29°C / 22°C
  Güncel
  AK Partili İnan uyardı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür
Güncel

AK Partili İnan uyardı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bazı kişilerin makam odalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanmasıyla ilgili “O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin sembolüdür” uyarısında bulundu.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 13:38
AK Partili İnan uyardı: O fotoğraf büyük bedellerin sembolüdür
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, bazı kişilerin makam odalarındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

İnan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı HİÇ DEĞİLDİR. O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır.

Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz.

Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır.

