Güncel

AK Partili İnan'dan CHP'ye sert çıkış! ''Hem hırsız, hem ahlaksız sizsiniz''

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in açıklamalarına tepki göstererek, 'Ali Mahir, Murat Emir ve benzerleri bilsin, sizin yabancılara yalvaran, iş birliklerinizi ve demokrasi düşmanlıklarınızı sindirecek eski Türkiye yok. Para sayma makineleri, sıradan bir sıvacının hesabında çıkan yüz milyonlar, rüşvetle edinilen villalar, bantlanan otel odaları, bavullarla taşınan paralar. Bunların tamamı sizsiniz. Hem hırsız, hem ahlaksız sizsiniz.' dedi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:44
AK Partili İnan'dan CHP'ye sert çıkış! ''Hem hırsız, hem ahlaksız sizsiniz''
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Murat Emir, Bizim partimizde kimsenin ayağını kaydırma, kapıya dosya bırakma gibi bir ahlaksızlık yoktur. Anlaşılan o ki, CHP içinde size yöneltilen dosyalarla fazlaca meşgul oldunuz herkesi kendi bataklığınızda sanıyorsunuz. İçi boş, soyut, hangi karanlık zihinlerde üretildiği belli olmayan iftiralarınızı size iade ediyoruz. Ama şu gerçeği de unutmayın,
para sayma makineleri, sıradan bir sıvacının hesabında çıkan yüz milyonlar, rüşvetle edinilen villalar, bantlanan otel odaları, bavullarla taşınan paralar. Bunların tamamı sizsiniz. Hem hırsız, hem ahlaksız sizsiniz."

- "KELİME OYUNLARININ ARKASINA SAKLANIYOR"

Başarır'ın açıklamalarına ilişkin ise "Boyunu aşan konularda konuşmaya meraklı, siyasi ergenliğin en ibretlik örneği." değerlendirmesinde bulunan İnan, şunları ifade etti:

"Daha önce TSK'ya 'satılmış' diyen bu zat, şimdi Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Mert olmadığı için kelime oyunlarının arkasına saklanıyor çünkü yarın manevra yapabilsin istiyor. Böylesi bir sinsilik, böylesi bir pespayelik CHP'yi bütünüyle esir almış durumda. Karanlık ilişkilerin, ikiyüzlülüğün, Batı'ya el açan bağımlılığın gölgesinde siyaset yapıyorlar. Ama şunu akıllarına kazısınlar. Yarın siyaset hükmünü verdiğinde, el avuç açtığınız İngiltere Başbakanı da sizi kurtaramaz. Ali Mahir, Murat Emir ve benzerleri bilsin, sizin yabancılara yalvaran iş birliklerinizi ve demokrasi düşmanlıklarınızı sindirecek eski Türkiye yok, velhasıl kısacası dokunulmaz olduğunuz eski Türkiye yok. Milli iradeyi, demokrasiyi ve milletin değerlerini hedef alan herkes bedelini ağır öder."

