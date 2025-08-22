AK Parti'li İnan'dan CHP'ye sert tepki: Körfezi kokuttular, İzmir'i susuz bıraktılar

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce incelemede bulundukları 3 milyon metrekare alanlık Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 1,8 milyon metrekare modern serası, 300 bin metrekare sanayi tesisi, 49 sera ve 35 sanayi parseliyle dev bir yatırım olduğunu aktardı.

Dikili'deki yatırımın en büyük gücünün jeotermal sıcak suyla ısıtılan modern seralar olduğuna işaret eden İnan, şunları kaydetti:

"Biz Çeşme'ye arıtılmış suyu akıttık. Dikili'de jeotermal suyu akıttık. Ve 15 milyar dolarlık tarım yatırımı hedefini başlattık. Peki CHP belediyeciliği ne yaptı? Körfezi kokuttular. Güzel İzmir'i susuz bıraktılar. Çöpü dahi toplayamıyorlar. Aradaki fark çok net. Biz suyu akıtıyoruz, üretimi, istihdamı ve tarımı büyütüyoruz. Onlar ise beceriksizlikleriyle güzel İzmir'i çürütüyor, kurutuyor, kokutuyor."