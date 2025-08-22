İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

AK Parti'li İnan'dan CHP'ye sert tepki: Körfezi kokuttular, İzmir'i susuz bıraktılar

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'e hizmet etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. 'Beceriksizlikleriyle güzel İzmir'i çürütüyorlar.' diyen İnan, 'Körfezi kokutarak İzmir'i susuz bıraktılar' şeklinde konuştu.

22 Ağustos 2025 Cuma 21:27
AK Parti'li İnan'dan CHP'ye sert tepki: Körfezi kokuttular, İzmir'i susuz bıraktılar
İnan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce incelemede bulundukları 3 milyon metrekare alanlık Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 1,8 milyon metrekare modern serası, 300 bin metrekare sanayi tesisi, 49 sera ve 35 sanayi parseliyle dev bir yatırım olduğunu aktardı.

Dikili'deki yatırımın en büyük gücünün jeotermal sıcak suyla ısıtılan modern seralar olduğuna işaret eden İnan, şunları kaydetti:

"Biz Çeşme'ye arıtılmış suyu akıttık. Dikili'de jeotermal suyu akıttık. Ve 15 milyar dolarlık tarım yatırımı hedefini başlattık. Peki CHP belediyeciliği ne yaptı? Körfezi kokuttular. Güzel İzmir'i susuz bıraktılar. Çöpü dahi toplayamıyorlar. Aradaki fark çok net. Biz suyu akıtıyoruz, üretimi, istihdamı ve tarımı büyütüyoruz. Onlar ise beceriksizlikleriyle güzel İzmir'i çürütüyor, kurutuyor, kokutuyor."

