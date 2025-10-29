İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9764
  • EURO
    48,7718
  • ALTIN
    5309.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'li İnan'dan Foça ziyareti: Selden etkilenen ailelere 3,5 milyon TL destek
Güncel

AK Parti'li İnan'dan Foça ziyareti: Selden etkilenen ailelere 3,5 milyon TL destek

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. “Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız.” diyen İnan, selden etkilenen 83 aileye, 3 milyon 552 bin 950 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
AK Parti'li İnan'dan Foça ziyareti: Selden etkilenen ailelere 3,5 milyon TL destek
ABONE OL

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, devletin mağdur olan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İncelemeleri sırasında vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten İnan, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

İnan, sel felaketinde suya kapılarak yaşamını yitiren Bülent Kaptanoğlu ile hastanede hayatını kaybeden İlkim Bozüyük'ün ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

AFAD Başkanlığı ve İzmir Valiliği koordinasyonunda müdahale çalışmalarının hızlı şekilde sürdürüldüğünü aktaran İnan, jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri ve ilgili kurumlardan toplam 707 personel ve 279 araçla bölgede çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Selden etkilenen 55 ev, 53 iş yeri ve bir camide temizlik çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken İnan, "Zarar tespitlerinin ardından işlemleri tamamlanan 83 ailemize toplam 3 milyon 552 bin 950 lira ödeme yapılmıştır. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İnan'a Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın da eşlik etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.