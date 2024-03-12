AK Partili İnan'dan İzmirlilere çağrı: Gelin bir dönem AK belediyeciliğe, Hamza Dağ'a fırsat verin

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İnan, Türkiye Araştırmaları Vakfının "2024 Yerel Seçimleri; İzmir" konulu çevrim içi paneline katıldı.

İzmir'in tek eksiğinin belediyecilik hizmeti olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar İzmir'de belediye başkanlığı yapmış isimlere teşekkür ediyorum. Vatandaşa hizmet götürmede sınıfta kaldılarsa da içlerinde İzmir sevgisi olduğuna inanıyorum ama bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sevgiyi bir kenara bıraktı. Sayın Soyer bugün nerede? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek oluyor. İzmir'i bu kadar sevmelerine rağmen, Sayın Soyer'i İstanbul'a ihraç ettiler ve İzmir'in 15-16 ilçesine aday ithal ettiler. Siyasi ithalat ve ihracat yaptılar. Bunu da seçmene dayatarak sürdürüyorlar. Soyer, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'a destek vermedi. CHP'ye gönül veren seçmen bu adayın yanında nasıl duracak?"

İnan, CHP'nin bazı belediye başkan adaylarının, aday oldukları ilçeleri tanımadığını savundu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın İzmir'i tanıyan ve sorunlara çözüm üretmiş biri olduğunu aktaran İnan, "Hamza Bey, İzmir'i sokak sokak bilen bir isim. Bu nedenle Hamza Dağ üzerinden bir istismar çalışması yapamıyorlar. Bir yanda İzmir'e belediyecilik noktasında vizyonu geniş, İzmir'e emeği dağ gibi büyük olan bir isim varken diğer yanda kendi belediye başkanlarının bir dakika dahi adaylarının yanında durmadığı bir durum var. İzmirliler bu tabloyu görüyor. Gelin bir dönem AK belediyeciliğe, Hamza Dağ'a fırsat verin. Şehrimizin kronik sıkıntılarını hep birlikte çözelim." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Dağ