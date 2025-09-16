İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2822
  • EURO
    49,0157
  • ALTIN
    4896.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'li İnan'dan katil Netanyahu'ya sert tepki: Türk milletinin iradesine dokunamazsın
Güncel

AK Parti'li İnan'dan katil Netanyahu'ya sert tepki: Türk milletinin iradesine dokunamazsın

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştirerek, bu tür açıklamaların Türk milletinin iradesine saldırı anlamına geldiğini söyledi.

AA16 Eylül 2025 Salı 22:18 - Güncelleme:
AK Parti'li İnan'dan katil Netanyahu'ya sert tepki: Türk milletinin iradesine dokunamazsın
ABONE OL

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başı ve işgalin sözcüsü Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dünya kamuoyu nezdinde hükümsüz ve itibarsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ü kendi mülkü gibi gören bu hezeyanların, işgalci zihniyetin çürümüşlüğünü, çaresizliğini ve hukuk tanımazlığını gözler önüne serdiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır. Bu milletin iradesini hedef alan her girişim, dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacaktır. Netanyahu'nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir. Sarf ettiği her söz, sadece yeni bir suç kaydı ve yeni bir utanç belgesi olarak tarihe geçmektedir. Kudüs, işgalcinin kirli hayali değil, direnişin gerçeği, kutsallığın ve adaletin sembolüdür. Netanyahu, öldürdüğü her bebeğin, her kadının, her Gazzeli'nin hesabını, özgür Kudüs'ün huzurunda adalete mutlaka verecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.