AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na ''seccade'' tepkisi

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan günü bir cumhurbaşkanı adayı ve yanındakilerin dini hassasiyetleri yüksek bir toplumun önünde seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basmalarının "skandal" olduğunu belirtti.

Karahocagil, şunları kaydetti:

"Seçime bu kadar az bir süre kalmışken halkın güven oyunu kazanmak yerine, her gün yeni bir skandal ile halkımızın karşısına çıkabiliyor. Utanmadan 'görmedim, fark etmedim' deyip özür dileyebiliyor. Hangi lafına inanalım senin? Ülkenin bölünmez toprak bütünlüğünü hiçe sayıp, terör örgütlerini destekleyen, cezaevinde olan terör elebaşları ve yandaşlarını dışarı çıkartma sözünü verebilen, utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden ülkeyi birlikte yönetme vaadini dile getirebilen bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayısın. Şehit ecdadımızın kanlarından rengini almış bayrağımızın bir bez paçası gibi parçalanmasına, ülkenin talan edilmesine nasıl göz yumabiliyor isen ve buna yönelik vaatleri verebiliyorsan dini değerlere, kutsallara da aynı bakış açısı ile baktığına eminiz."