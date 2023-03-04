AK Parti'li Keşir, Düzce'de depremzede vatandaşları ziyaret etti

Keşir, beraberinde AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zahidül Kevseri KYK yurduna giderek buraya deprem bölgesinden gelip yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Yurt bünyesinde kurulan aile hekimliği bölümü, sosyal market, giysi bölümü, psikolojik destek birimi ve Gençlik Merkezi aktivite alanlarını gezen Keşir, vatandaşlarla çay içti ve özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Keşir, burada vatandaşlara, şu anda Türkiye'deki tüm önceliklerinin deprem bölgesindeki çalışmalar ve depremden etkilenen 10 ilde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan yurtlarda ve çeşitli misafirhanelerde kalan depremzedelerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Keşir, ziyaretlerini çocuklara hediye vererek tamamladı.