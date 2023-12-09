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  • AK Parti'li Keşir'den ''Düzce'nin il oluşunun 24. yılı'' mesajı
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AK Parti'li Keşir'den ''Düzce'nin il oluşunun 24. yılı'' mesajı

AK Partili Keşir, 'Düzce'nin il oluşunun 24. yılı' dolaysıyla mesaj yayımladı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
AK Parti'li Keşir'den ''Düzce'nin il oluşunun 24. yılı'' mesajı
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin il oluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, her daim büyüyen ve gelişen Düzce'nin yeni ihtiyaçlarını da karşılamak, kenti her daim büyütmek, geliştirmek, marka bir şehir yapmak için durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Düzce'nin 1999'da yaşanan 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde neredeyse tamamen yıkıldığını ve 9 Aralık 1999'da alınan kararla il statüsüne kavuştuğunu hatırlatan Keşir, "Deprem enkazından inşa olan Düzce'mizin, bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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