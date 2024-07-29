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  • AK Partili Keşir'den, havuza haşemayla girişin engellenmesine tepki
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AK Partili Keşir'den, havuza haşemayla girişin engellenmesine tepki

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza girişinin engellenmesine ilişkin, 'Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
AK Partili Keşir'den, havuza haşemayla girişin engellenmesine tepki
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Keşir, sosyal medya hesabından, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza alınmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üstelik, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez."

  • bağnazlık
  • yasal haklar
  • ayrımcılık

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