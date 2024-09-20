AK Partili Kirişci'nin acı günü

Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde oturan Mehmet Özcan, dün gece saatlerinde banyoda düştü. Eşi tarafından hareketsiz bulunan Özcan, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kirişci, "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camisi'nde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Mehmet'ime Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun" dedi.

YUMAKLI VE KURUM'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, "TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan evladımızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli eşine, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ise "TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci'nin vefat eden damadı Mehmet Özcan'a Allah'tan rahmet; Vahit Bey başta olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin damadı Mehmet Özcan'ın cenazesi, Balgat Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Özcan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar ve çok sayıda milletvekili katıldı. Namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.