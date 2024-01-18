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  • AK Partili Kurt TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu: Fon varlığı hiçbir dönemde eksiye düşmemiştir
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AK Partili Kurt TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu: Fon varlığı hiçbir dönemde eksiye düşmemiştir

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu. AK Partili Kurt, İşsizlik Sigortası Fonu'nun şeffaf şekilde sürekli bilgilerini paylaştığını belirterek, toplam Fon varlığının hiçbir dönem eksiye düşmediğini ifade etti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
AK Partili Kurt TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu: Fon varlığı hiçbir dönemde eksiye düşmemiştir
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden Resul Kurt, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilip denetlenen kurumlara ilişkin verileri paylaşan Kurt, "2023 yılında Genel Müdürlükçe 317 OSGB, 39 eğitim kurumu, 77 iş hijyeni laboratuvarı denetlenmiş." bilgisini verdi.

Kurt, İşsizlik Sigortası Fonu'nun harcamalarının, Sayıştay ile bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlendiğine işaret ederek, "Fon'un amacı, prim ödeyenlere işsiz kaldıkları dönemde sadece işsizlik ödeneği vermek değil aynı zamanda istihdam artırıcı koruyucu tedbirler almak; işgücü niteliğini artırmak, işgücü piyasalarını araştırmak, geliştirmek, özellikle ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik bir takım eğitim programları da dahil olmak üzere çalışmalar yapmak." ifadelerini kullandı.

Fon hesaplarına da değinen Kurt, "Fon şeffaf bir şekilde sürekli bilgilerini paylaşmaktadır. Toplam Fon varlığı hiçbir dönemde eksiye düşmemiştir. Pandemiden dolayı 2020 ve 2021 yıllarında işyerlerinin belki yüzde 90-95'i kapalıydı. Bu dönemde hem kısa çalışma ödeneği verildi hem buna hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği sağlandı. Bundan dolayı sadece 2020 ve 2021 yılının gelirleri, o yılın giderlerini karşılayamadı." dedi.

Resul Kurt, emekli aylıklarına yönelik eleştirilere karşılık şunları söyledi:

"Bugün en düşük emekli aylığı 10 bin, en yüksek aylık 59 bin 640 liraya karşılık gelmektedir. Elbette ülkemize hizmet eden emeklilerimiz için ne yapsak azdır. İnşallah bütçe imkanları çerçevesinde önümüzdeki süreçlerde daha iyi artışlar söz konusu olabilecektir. Ama her şeyi 10 bin lira alan aylık alan emekli üzerine kurmak çok yanlış. Eğer çalışanların ödediği prim yüksekse, prime göre aylık alıyor. Türkiye'de çalışma hayatında emekli aylıklarında yaşanan sorunlar, üç beş günün değil 60-70 yıldır devam eden politikaların sonuçlarıdır."

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

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