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AK Partili Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Kirli oyunlarını milletimizin takdirine bırakıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin, 'Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 23:58 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:58
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmenin aslında milli iradeye karşı yapılan bir saldırı ve açık bir hadsizlik olduğunu" kaydetti.

"Aklıselim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerektiğini" belirten Kurtulmuş, "bazı muhalefet liderlerinin bunu sahiplenmesinin gerçek bir provokasyon ve vahim bir sorumsuzluk olduğunu" ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz." açıklamasında bulundu.

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