İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1495
  • EURO
    48,139
  • ALTIN
    4556.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Özcan'dan Özel'e sert tepki: Kimse hakimlere emir veremez
Güncel

AK Partili Özcan'dan Özel'e sert tepki: Kimse hakimlere emir veremez

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez.' ifadesini kullandı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 21:29 - Güncelleme:
AK Partili Özcan'dan Özel'e sert tepki: Kimse hakimlere emir veremez
ABONE OL

Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken, CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez, telkinde bulunamaz, yargıyı yönlendiremez. Görülmekte olan davalar üzerinden yapılan bu tehditler, sadece yargıya değil, doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Anayasa herkes için bağlayıcı değil mi? Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaksa, bu açık ihlalin gereği derhal yapılmalıdır."

Özcan, Türkiye'de artık yargıya ayar verme döneminin kapandığını bildirerek, "Türkiye'de artık yargıya ayar verme, hakimleri sindirme dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun, Anayasa'yı çiğneyen, karşısında milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü bulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.