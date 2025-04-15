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AK Parti'li Özdemir'den CHP'ye zor soru: Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı?

İBB'deki usulsüzlük iddialarını araştırmak için AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunduğu Araştırma Komisyonu teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma ilişkin yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki göstererek, 'Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı? Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü. Bugün İstanbul'da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 15:12 - Güncelleme:
AK Parti'li Özdemir'den CHP'ye zor soru: Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti grubunun, İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

"KAMU KAYNAKLARI KİME, NASIL AKTARILDI?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki göstererek "Sorduğumuz sorular çok basit olacaktı aslında: İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı? Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu?" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını araştırmak için AK Parti Grubu olarak Meclis'e sunduğumuz Araştırma Komisyonu teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Sorduğumuz sorular çok basit olacaktı aslında: İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı?

Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu? Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi.

Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü.

32 iştirak şirketinin denetlenmesi, Yönetim yapılarının incelenmesi, Meclis'in bilgi alma hakkının güçlendirilmesi...

Bunların hepsi birer zorunluluktu. Reddedildi. Bugün İstanbul'da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor. AK Parti Grubu olarak milletin parasının hesabını sormaya, bu şehrin hakkını korumaya devam edeceğiz. Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın: Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat.

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