AK Parti'li Özkan'dan 'Davutoğlu' açıklaması: Kaybettiği koltuğun peşinde

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, Ahmet Davutoğlu'nun partiden istifa ettiğini duyurduğu basın toplantısının ardından DHA muhabirine açıklama yaptı. Davutoğlu'nun basın toplantısı için "'Düşmeseydim inecektim' basın toplantısı" diyen Özkan, şöyle devam etti:

"Son 5 yıllık süre zarfında sürekli Davutoğlu; söz, eylem ve hareketleri ile bunu kamuoyuna ifade ediyor; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi meşruiyetine dayanarak onunla kavgalı, AK Parti'nin siyasi gölgesi içinde, AK Parti´nin yetkili makamlarını kullanan; ancak AK Parti'liyle kavgalı, milletvekillerimizin almış olduğu tarihi sorumlulukla kavgalı. Derinden milletimizle kavgalı olan; ancak yegane amacı, arzusu kaybettiği koltuğu 'Nasıl alırım' arzusu ile ortaya koyulmuş bir basın toplantısı ve siyasi duruştur."

'BU YOLDAN DÖNÜN'

Davutoğlu'nun, kaybettiği makam ve koltuğun peşinde olduğunu savunan AK Parti'li Özkan,