İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'li Öztürk vefat etti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Güncel

AK Parti'li Öztürk vefat etti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatının ardından Başkan Erdoğan taziye mesajı paylaştı.

Haber Merkezi30 Kasım 2025 Pazar 22:01 - Güncelleme:
AK Parti'li Öztürk vefat etti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
ABONE OL

AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk'ün tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, vefat eden Öztürk için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.