AK Parti'li Öztürk vefat etti... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk'ün tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Başkan Erdoğan, vefat eden Öztürk için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."