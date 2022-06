AK Parti'li Öztürk'ün resim sergisinin açılışı TBMM Başkanı Şentop gerçekleştirdi

Serginin açılışında konuşan Şentop, siyaseti sanat paydasında buluşturan Tören Salonu'nun, bugün yine özel bir sergiye ev sahipliği yaptığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, sanata, sanatçıya kıymet veren ve daima destekleyen Meclis'in yüzlerce sanatçıya hem sanatını icra etme hem de sergileme imkanı verdiğine işaret ederek, "Milli iradeyi temsil etme mazhariyetine erişen sanatçılarımızın eserlerini milletimize ait bu mekanlarda sergilemekten ayrıca mutluluk duyduk. Sanatı ve sanatçıyı himaye eden Meclisimiz bugün de Sayın Milletvekilimizin 44 yağlı boya tablosunun yer aldığı 7. kişisel sergisine ev sahipliği yapacak." dedi.

İnsanların, toplumsal ve sosyal varlıklar olarak her zaman duygu ve düşüncelerini aktarmak için yeni yeni yollar geliştirdiğini belirten Şentop, bu yollardan en güzeli, belki de en eskisinin resim olduğunu anlattı.

Şentop, resmin, duygu ve düşüncelerin görünmesine vesile olan ifade biçimi olduğunu, harflerin yerini renkler ve çizgilerin aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi dili konuşursanız konuşun, bir resme baktığınızda o ressamın duygularına yaklaşırsınız. Hangi dil, milli mücadele yıllarında Ali Cemal Ben'im'in düşman askerine yardım eden bir Türk askerini resmettiği 'Yaralı asker' tablosu kadar o dönem yaşananları güzel anlatabilir? Aynı şekilde İspanyol iç savaşını anlatan Picasso'nun Guernica tablosu kadar iç savaşı derin anlatabilen bir ifade biçimi olabilir mi? İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinin başında gelen, geçmişten günümüze ulaşan izlerin ana merkezlerinden olan Anadolu, bugün de dünyanın bu anlamda en önemli tarihi malzemelerinin bulunduğu bir coğrafyadır. Kıtaların buluştuğu, dillerin, inançların, kültürlerin harmanlandığı bu coğrafya iyi ki bizim vatanımız. Tarihsel ve kültürel olarak baktığımızda bu topraklarda yaşayan herkesin resim sanatına ilgisinin yüksek olduğunu da ifade edebiliriz."

-"VATANIMIZIN DAĞI DA OVASI DA BAMBAŞKA RESİMLER VERİYOR"

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu topraklarında bulunan Göbeklitepe'de, yaklaşık 12 bin yıl önce sütunların üzerine resmedilen motiflerin bütün dünyanın büyük ilgisiyle karşılaştığına dikkati çekti.

Osmanlı saraylarının daima, Avrupa'daki ressamların davet edilmek için heyecanla bekledikleri bir adres olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bu kültürel mirasta bin yıldır güven içinde yaşadığımız vatanımızın dağı da ovası da bambaşka resimler vermektedir. Kenti, kasabası ayrı güzellikler barındırır. İşçisi, çiftçisi, farklı hayat biçimlerini yansıtır. Baharı, yazı, güzü, kışı bambaşka renkleri bizlere gösterir. Biz de böyle güzel bir coğrafyada yaşamanın gururunu yaşıyoruz. İsmiyle müsemma olan bu sergideki her resim de memleketimizin köyünden kentine, kışından baharına, hayvanlarından meyvesine, en meşhur mabedinden köy evine kadar her zerresini tuvale taşımıştır. Sayın Öztürk'e, 'Ülkemden Renkler' sergisindeki ağırlıklı olarak kış tablolarında dahi sıcacık ülke insanını, Türkiye'mize ait her varlığın duygusunu hissettirdiği için teşekkür ediyorum."

Daha sonra Şentop, beraberindekilerle sergiyi gezerek, tabloları inceledi, anı defterini imzaladı. Öztürk, TBMM Başkanı Şentop'a günün anısına yağlı boya tablosunu hediye etti.

Sergi, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.