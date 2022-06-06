AK Partili Rıza Posacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti

Milletvekili Posacı ve Rektör Aldemir, bölgenin ekonomik ve turistik kalkınmasını sağlamak için istişarede bulundu. Bölgenin ihtiyaç ve gereksinimlerinin de konuşulduğu ziyarette, yerli ve yabancı turist arzını artırmak için atılacak adımlar ve son dönemdeki küresel ekonomik krizler ele alındı.

Pandemi orman yangınları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ile tüm dünyada var olan ekonomik krizle birlikte, birçok alanda küresel krizler meydana geldi. Bu krizlerden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor.

Yaz sezonun başlamasıyla birlikte, turizm bölgelerinde bahar aylarında başlayan hummalı çalışmaların da sonuna gelindi. Sektörün önde gelen markaları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir şekilde çalışmalarına hız verip, sezona güzel bir başlangıç yapmayı planlıyor.

DİDİM SOSYAL TESİSLERİNDE SEZON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Aydın'ının Didim ilçesine bağlı Akbük'te de bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Uygulama Otelinde de bu çalışmalarda sona gelindi. Doğası, sahili, havası ve konumu gibi avantajlarının yanında; profesyonel yönetimi ve yapılan yatırımlarla cazibe merkezi olmaya başladı.

Yapılan yatırımlarla ve profesyonel yönetim anlayışla bölgenin incisi haline gelen Adnan Menderes Üniversitesi Didim Uygulama Otelinde yapılan çalışmaları AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yerinde inceledi.

MİLLETVEKİLİ POSACI, REKTÖR ALDEMİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı açıklamasında; Kamuya ait bu kaynağın, amacına uygun, profesyonel bir anlayışla Aydın'a ve turizm sektörüne hizmet etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti.

Posacı: "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin eğitim kalitesi ile göstermiş olduğu başarı ortadadır. Turizm sektörüne kattığı bu tesisle de başarısını taçlandırmıştır." dedi.

Posacı, pandemi, sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıların Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte zirve yaptığı bu sıkıntıların aşılmasında turizm sektörünün büyük rol oynayacağını belirtti.

"Bu tesis ve bunun gibi tüm hizmetlerde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve üniversitemizin yanındayız ve destekliyorum." Dedi.

ALDEMİR: KALİFİYE ELAMAN YETİŞTİRİYORUZ VE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise açıklamasında;

Turizm sektörünün özelde Aydın ve Ege bölgesi, genelde de tüm ülke için öneminden bahsederek, "Okulumuzla sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan kalifiye eleman sorununa katkı sağlarken, tesisimizle bir yandan da istihdam sağlıyoruz." dedi.

Aldemir: "Tesisimizde sezonun açılmasıyla birlikte mutfak, temizlik, güvenlik ve teknik personel olarak 150'ye yakın personel istihdam edilmektedir."

"Bu personellerimizin birçoğu üniversitede okuyan öğrencilerimizdir. Okul kapandıktan sonra burada çalışan öğrencilerimizin konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak aldıkları maaşlarının ceplerinde kalmasını sağlıyoruz. Okul açıldığında da biriktirdikleri paralarla ailelerine yük olmadan tüm eğitim yılını geçiren öğrencilerimiz var. Bu katkıyı sunabilmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

SOSYAL TESİSE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Vatandaşlarımızın tesisimize olan ilgisinden hayli memnun olduğunu ifade eden Rektör Aldemir, Sezonun başında olmamıza rağmen doluluk oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Aldemir, "Tesisimiz tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir, onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz." Dedi.

Aldemir, "AK Parti Milletvekili Rıza Posacı'nın nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu ziyaret ve destekler motivasyonumuzu arttırıyor" ifadelerini kullandı.