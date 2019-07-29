Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum´da, Terörden Arananlar Listesi´nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük´ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi." denildi.