AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."