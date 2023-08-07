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  • AK Parti'li Sırakaya'dan ''Dövizle askerlik'' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor
Güncel

AK Parti'li Sırakaya'dan ''Dövizle askerlik'' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
AK Parti'li Sırakaya'dan ''Dövizle askerlik'' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor
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Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddiaların yer aldığına dikkati çekti.

Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeleriyle olan güçlü bağlarına zarar verebilecek bu haber, söylenti ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir." bilgisini verdi.

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