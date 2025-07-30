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AK Partili Sırakaya'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Tiktok izlemeyi bırak, partine sahip çık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan tepki geldi. Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sayın Özel bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce.' dedi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
AK Partili Sırakaya'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Tiktok izlemeyi bırak, partine sahip çık
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Hakan Fidan, sadece Türkiye'nin menfaatleri için çalışan ve ülkemizin güçlü duruşunu temsil eden bir isim. Türkiye'nin haklarını koruyan, uluslararası arenada mazlumların yanında duran bu kararlı duruş, ancak Türkiye düşmanlarını rahatsız eder." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

"HAKAN FİDAN ANCAK TÜRKİYE DÜŞMANLARINI RAHATSIZ EDER"

Paylaşımında "Sayın Özel bırak Tiktok izlemeyi de partine sahip çık önce" ifadelerini kullanan Sırakaya, şunları kaydetti:

"CHP, içerdeki yolsuzluk iddialarını ve siyasi hezimetlerini gizlemek için yine gündem değiştirmeye çalışıyor. Hedeflerine koydukları isim ise Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan. Çünkü Hakan Fidan, sadece Türkiye'nin menfaatleri için çalışan ve ülkemizin güçlü duruşunu temsil eden bir isim. Türkiye'nin haklarını koruyan, uluslararası arenada mazlumların yanında duran bu kararlı duruş, ancak Türkiye düşmanlarını rahatsız eder. Kendi siyasi dengeleri içinde boğulan bu yapı Sayın Hakan Fidan'ı karalama ve çarpıtma girişimleri ile Türkiye'nin güçlü ve dengeli dış politika yürütme iradesini asla zayıflatamayacaktır."

"CHP'NİN ÖZEL'İ GERÇEKLERDEN UZAK, SİYASİ MANEVRALARLA GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda büyük bir sorumluluk ve başarıyla görevini sürdürdüğünü vurgulayan Sırakaya, şöyle devam etti:

"CHP'nin Türkiye'yi yurt dışına şikayetleri ve asılsız iftiraları ortada dururken, CHP'nin Özel'i gerçeklerden uzak, siyasi manevralarla günü kurtarmaya çalışmaktadır. Birileri Mustafa Kemal'den devraldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmeye devam ederken, bizler ülkemizin çıkarlarını koruyan, milletimizin hakkını savunan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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