AA 15 Şubat 2022 Salı 02:09 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 02:55

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Buca Metrosu temel atma programı yapıldığını anımsattı.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, hükümete yönelik eleştirilerine değinen Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP'de yine zarar ziyan, yine yalan dolan. Buca Metrosu ihalesindeki şaibeyle ilgili tek bir açıklama yapmayan Tunç Soyer, temel atma töreninde bildik algı yönetme taktiklerini sergilemiştir. Öncelikle, hükümetin önünü açtığı her işi ve teşekkürlerini kendisine hatırlatmak isteriz. Soyer, Buca Metrosu ve Çiğli Tramvayı için Cumhurbaşkanı'mız ve Ulaştırma Bakanı'mızın desteğini, kendilerine bizzat teşekkür edişini düzenlediği şova kurban etmiştir. Buca Metrosu ihalelerindeki 529 milyonluk kara deliği kapatma çabası, çaresizliğe dönüşmüştür. Deprem konutları kredisi konusunda tutarsız açıklamalarla kendi acizliklerini örtmeye çalışmaktadır ki Cumhurbaşkanı'mızın onayında bekleyen hiçbir kredi sözleşmesi ya da proje yoktur. CHP'li Soyer, vicdanını ve aklının sesini tamamen susturmuştur ve yine yalan söylemiştir. Büyükşehir olarak devletten 2019 yılında 4,5 milyar, 2020'de 5,2 milyar ve 2021'de 7,2 milyar lira katkı payı almışlardır ama 3 yıldır ortaya bir karşılığını koyamamış, bir proje ve yatırım yapamamışlardır. Buca Metrosu da halihazırda Soyer'in değil, önceki dönemin projesidir. Tüm bunlar, aldıkları devlet desteğine rağmen, İzmir'e hizmet etme niyetlerinin gerçekliğini ve bu projelerin akıbetini bugünden belli etmektedir. Açığını, yalanını, karanlığını şovlarla örtmeye çalışarak İzmir'i kandıran bu zihniyetin tutulacak hiçbir yanı kalmamıştır."

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yaptığı açıklamada, "Tunç Soyer yine apaçık bir şekilde yalan söylüyor. Utanmadan ve kızarmadan. İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir proje bulunmamakta. Bunu bir sonraki tweetimde kendi ifadesiyle ortaya koyacağım. 2 sene önce kendi ifadeleriyle İzmir'e en önemli desteği AK Parti hükümeti verdi. Şimdi meydanda yalan söylemek sana hoş geliyor. Kirli siyaset yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

