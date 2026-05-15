Yolsuzluk ve rüşvet skandalları içerisinde boğuşan CHP, gündemi değiştirme derdine düştü. Bunun için de AK Partili Belediyeleri hedef alan CHP'liler son olarak İBB Meclisi'nde "Fatih Belediyesi'ne bağış adı altında para verildiği" iddiasını ortaya attı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın iddiasını belgelerle yalanladı. İBB Meclisi'nde yaşanan sert tartışma nedeniyle oturuma ara verilirken CHP'li inanlı iddiadaki hatayı kabul etti.

CHP GRUBU ÇARK ETTİ

CHP'nin asılsız iddiası İBB Meclisi'nde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi, CHP grubunun attıkları iftiradan çark etmesiyle son buldu.

İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ni hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi, "İmamoğlu suç örgütü" davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinden 5 milyon TL'lik bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, sosyal medya hesabından da paylaştı.

CHP'Lİ ÜLKÜ HATASINI KABUL ETTİ

Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.

CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi. Köşeye sıkışan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, hatasını kabul etti.