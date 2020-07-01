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Güncel

AK Partili Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:23
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Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.

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