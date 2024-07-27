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  • AK Partili vekil Emre Çalışkan'dan Fransa'ya LGBT tepkisi! Neslimizi koruyacağız
Güncel

AK Partili vekil Emre Çalışkan'dan Fransa'ya LGBT tepkisi! Neslimizi koruyacağız

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılışında sapkın LGBT propagandası yaparak skandala imza atan Fransa'ya sert tepki gösterdi. Çalışkan 'LGBT, pedofili, satanizm gibi sapkın akımlara karşı çocuklarımızı neslimizi korumak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız!' dedi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
AK Partili vekil Emre Çalışkan'dan Fransa'ya LGBT tepkisi! Neslimizi koruyacağız
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Paris'te Olimpiyat açılışı adı altında sapıklığı yaymak isteyen Fransa tarihi bir skandala imza attı.

Açılışta LGBT figürlerinin sergilenmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TBMM'DE SERT ÇIKIŞ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Fransa tarafından tüm dünya izletilen sapkın görüntülere TBMM'de yaptığı konuşma ile sert tepki gösterdi.

Çalışkan "LGBT, pedofili, satanizm gibi sapkın akımlara karşı çocuklarımızı neslimizi korumak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız! Paris'te Olimpiyat açılışı adı altında sapıklığı yaymak isteyenlere tepkimi TBMM'de gösterdim" açıklamasında bulundu.

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