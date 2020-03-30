AK Partili vekil Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

IHA 30 Mart 2020 Pazartesi 11:02 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:15

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında anlamlı bir destekte bulundu. Milletvekili Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM’ye bağışladığını duyurdu. Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM’ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."