İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1671
  • EURO
    48,0612
  • ALTIN
    4701.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili vekillerden yangına ilk müdahale: Facianın önüne geçildi
Güncel

AK Partili vekillerden yangına ilk müdahale: Facianın önüne geçildi

Karabük'te kuru otlarda çıkan yangına köylülerle birlikte müdahale eden AK Parti milletvekilleri, alevlerin ormana sıçramasını engelledi.

IHA4 Eylül 2025 Perşembe 19:20 - Güncelleme:
AK Partili vekillerden yangına ilk müdahale: Facianın önüne geçildi
ABONE OL

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e dönüş yolunda, Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangınını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren milletvekilleri, yangın bölgesine giderek köylülerden temin ettikleri küreklerle alevlere müdahale etti.

Hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan bazı köylülerinde desteğiyle durudurulan yangın, olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü. Yangının büyümeden söndürülmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Otogarda kan donduran olay! Herkesin gözü önünde kızına tüfekle ateş etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.