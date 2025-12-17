İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7239
  • EURO
    50,1388
  • ALTIN
    5932.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yalçın Netanyahu'ya sert çıktı: Arkasına saklanabileceğiniz yalan kalmadı
Güncel

AK Partili Yalçın Netanyahu'ya sert çıktı: Arkasına saklanabileceğiniz yalan kalmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı' çıkışına 'Amerikan toplumunu ikna çabasına girişiyor. Amerikan toplumu da dahil insanlık nezdinde kaybettikleri zeminin farkındalar. Öylesine kanlı bir rejim haline geldiler ki, artık arkasına saklanabilecekleri hiçbir yalan kalmadı.' cevabını verdi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
AK Partili Yalçın Netanyahu'ya sert çıktı: Arkasına saklanabileceğiniz yalan kalmadı
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu, 'Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı' gibi ifadelerle Amerikan toplumunu ikna çabasına girişiyor. Amerikan toplumu da dahil insanlık nezdinde kaybettikleri zeminin farkındalar. Belki Batılı siyasetçileri baskı altında tutmaya devam edebilirler ancak bu tür söylemlerle toplumları ikna edemeyecekler. Dahası bu dili kullandıkları müddetçe İsrail'e karşı öfke katlanarak büyüyecektir. Amerika'da bunun örneklerini görmeye başladık. Öylesine kanlı bir rejim haline geldiler ki, artık arkasına saklanabilecekleri hiçbir yalan kalmadı."

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.