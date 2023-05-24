İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8861
  • EURO
    21,4647
  • ALTIN
    1263.44
  • BIST100
    4472.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yavuz 28 Mayıs sonuçları için saat verdi
Güncel

AK Partili Yavuz 28 Mayıs sonuçları için saat verdi

İkinci turda yüzde 54-55 civarında oy beklentilerinin olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 'En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz.' dedi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
AK Partili Yavuz 28 Mayıs sonuçları için saat verdi
ABONE OL

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oya ulaşamaması nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle 28 Mayıs'ta tekrar sandıkta karşı karşıya gelecek.

"ÇIKAN SONUCU BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e açıklamalarda bulundu.

Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Ali İhsan Yavuz'la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti'deki oy düşüşünü sordum, 'Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemizin çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz.

"EN GEÇ SAAT 18.00'DE KESİN SONUÇLARI ALMIŞ OLURUZ"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan'ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, 'Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini' söyledi. 'Bu seçimde saat kaçta belli olur?' diye sorduğumda 'En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.