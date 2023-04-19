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  • AK Parti'li Yavuz: Bu teşkilatın her bir ferdinin gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor
Güncel

AK Parti'li Yavuz: Bu teşkilatın her bir ferdinin gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü şekilde seçilip yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirterek, 'Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde, liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor.' dedi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
AK Parti'li Yavuz: Bu teşkilatın her bir ferdinin gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor
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Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Yavuz, AK Parti ailesinin ferdi olmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın gibi güçlü bir lideri olduğunu belirterek, "Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak başımızda bulunması gerekiyor. Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Teşkilat mensuplarının seçim sürecinin ilk gününden beri emek verdiğini, kendisinin 14 Mayıs'ta milletvekilliğinin biteceğini belirten Yavuz, bu tarihten sonra da dava neferliğinin devam edeceğini kaydetti.

Geçen 5 yılda Sakarya'nın birlik, beraberlik ve ahenk içerisinde hizmet aldığını belirten Yavuz, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

- "İNŞALLAH BU TEKERLEK TÜMSEKTE KALMAYACAK"

Yavuz, Sakarya dışında da Türkiye'de de devasa işler yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarın doğal gazımız sisteme bağlanıyor. Sakarya'da üretilen yerli ve milli Altay Tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. Her gün yeni bir hamle, her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. O atılan tohumların, temellerin semeresi bir bir alınıyor. İnşallah bu tekerlek tümsekte kalmayacak, bu süreç inkıtaya uğramayacak ve yine Cumhurbaşkanımız başımızda olacak ve biz bütün bu güzellikleri yeniden ortaya koymaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yine Türkiye'yi daha ötelere, yeni ufuklara doğru taşımaya devam edeceğiz."

Seçim sürecinde katkı verenlere de teşekkür eden Yavuz, hedeflerinin Sakarya'da 8 milletvekilliğini kazanmak olduğunu söyledi.

Programda, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekili adayları Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç ve Rahmi Can Şeşen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
  • Ali İhsan Yavuz

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