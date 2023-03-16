AK Partili Yavuz son anket durumunu paylaştı: O rakamın altına düşmeyecek

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

"2018'DEKİ OY ORANININ ALTINA DÜŞMEYECEK"

2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Ali İhsan Yavuz, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranının 14 Mayıs'taki seçimlerde daha da artacağını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi.

"AK PARTİ'YE VE CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN EĞİLİM ARTIYOR"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz. Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük." ifadelerini kullandı.

"DAHA DA YUKARILARA ÇIKACAK"

Yavuz Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yüzde 53 gibi görülen oy oranının aşağı düşmeden daha üstüne koyarak yukarılara çıkacağını öngörüyorum. Sahanın da bir dili var. Ben de 2002 yılından beri AK Parti içinde siyaset yapmaya çalışıyorum. Benin öngörüm bir önceki seçimlerde aldığımız oy oranının altına düşmeyeceğimizdir."