AK Partili Yegin'den 3600 ek gösterge ve öğrenci affı açıklaması

Genel Kurulda, e-ticarete ilişkin teklifin kanunlaşmasının ardından Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ek gösterge düzenlemesiyle MHP tarafından verilen sözlerin yerine geldiğini; başta kamu avukatları, öğretmenler, polisler, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar olmak üzere birçok kamu çalışanının umutla beklediği 3600 ek göstergeye kavuştuğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinde, 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak genel anlamda 600 puanlık artış yapıldığının altını çizen Kalaycı, "Kamu çalışanları için ek gösterge çok önemli. Ek gösterge bir taraftan memur maaşlarının bir unsuru olurken diğer taraftan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını doğrudan etkilemektedir." şeklinde konuştu.

- "ONLAR TÜRK MİLLETİNİN 'ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN BİZİM.' DİYEN KAHRAMANLARIDIR"

Kalaycı, ek göstergelerde yapılan artışın daha önce emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da aynen yansıtılacağını belirtti.

MHP olarak vatan ve millet savunmasında görev alan, terörle kararlı ve korkusuz mücadele veren güvenlik güçlerine ve Milli İstihbarat mensuplarına yönelik özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirici her düzenlemeye desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Türk milletinin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim.' diyen kahramanlarıdır. Kanun teklifi ile emniyet hizmetleri sınıfı için verilen ek göstergelerin yeterli olmadığı, konumları ile görev ve sorumluluklarını tam karşılamadığı görüşündeyiz. Başta il emniyet müdürlerimiz olmak üzere emniyet güçlerimizin ek göstergelerinin iyileştirilmesi için mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Bu bakımdan ek gösterge düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınarak bu süreçte tespit edilen tüm konuların yapılacak düzenlemelerle giderilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanına verilen yetki ile uygun görülen değişiklikler her zaman yapılabilecektir."

- "EKSİKSİZ MEMNUNİYETLER OLUŞTURMAK İSTERİZ"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Başkanlığına sunulduğunda toplam 58 madde olan teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ihdaslarla 66 madde olarak Meclis Genel Kuruluna geldiğini aktardı.

Yegin, "Her birimiz millet adına kuşkusuz, kusursuz işler yapmak ve eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz. Herkesin büyük bir hoşnutlukla kabul edeceği cümleler kurmak, metinler yazmak, düzenlemeler önermek isteriz. Ama hem insan olarak bizlerin hem imkan olarak kaynaklarımızın sınırı ve çerçevesi olabiliyor. Tam anlamıyla her meselede, her ayrıntıya çözüm üretilmeye çalışılsa da eksik kalan konular da olabiliyor. Tüm muhataplarıyla istişare ederek, öncesini sonrasını öğrenmeye gayret ederek, en iyisini bulmaya çalışarak, bazen de en mümkünü zorlayarak iyi bir teklif oluşturmanın çabası içerisinde olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Yegin, düzenlemenin içeriğine ve sağlayacağı imkanlara ilişkin bilgiler verdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.