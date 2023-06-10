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AK Parti'li Yılmaz'dan tramvay kazasında yaralananlara ziyaret

AK Parti'li Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
AK Parti'li Yılmaz'dan tramvay kazasında yaralananlara ziyaret
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, tramvay kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören yaralılara çiçek veren Yılmaz'a AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile partililer eşlik etti.

Kazada yaralanlardan 5'inin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, dün Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.

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