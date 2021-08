AK Partili Zengin: Devlet ve millet kaynaştı

AA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:10

İlçede vatandaşlar ve esnafı ziyaret eden Zengin, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ardından ilçede yoğun bir çalışma gerçekleştiğini söyledi.

Bu çalışmada binlerce insanın emeği olduğunu ifade eden Zengin, şöyle devam etti:

"Gencecik asker çocuklarımızdan başlayarak, aşağı yukarı 5 bine yakın kamuda çalışan insan burada. Bugünlerde hem devlet hem millet, kaynaşarak elinden geleni ortaya koydu. Bunun yanında nifak arayan yok muydu? Her yerde açık arayan, ufacık şeyden, olayların getirdiği tabii noksanlıktan bir şey çıkarmaya çalışan var mı? Var. Biz edep üzere yetişmiş insanlarız. Doğru lafı doğru yerde söylemek lazım. Dar zamanda önce meselenin izalesi için uğraşırsınız. Önce bir yarayı hafifletirsiniz. Cenazen varsan kaldırırsın, hastan varsa iyileştirirsin, çamur varsa temizlersin. Ondan sonra bir muhakeme de yaparsın. Bu muhakemeyi de zaten yapıyoruz."

İlçede büyük bir seferberliğin olduğunu anlatan Zengin, "Ben gelirken sarı çizmelerimi aldım geldim. Şu anda çizmelerimize ihtiyaç duymayacağız. Çünkü şehrimiz artık çizmeye ihtiyaç olmayacak kadar temizlenmiş ama daha çok işimiz var. Camlar yenilenmiş, dükkanlarımız açılmaya başlandı. Bir daha olmasın diye, ne yapacağımızın da planlamasını yapıyoruz. Yüz değil neredeyse 500 yılda bir olabilecek bir olay yaşadı Bozkurt. Sonuç olarak oradayız, insanımız ne kadar mağdur olmuş, iş yerlerinde ne kadar zarar varsa biz bu zararlarımızı hemen karşılayacağız, temin edeceğiz." diye konuştu.

En çok zarar gören yerlerden birinin de sanayi siteleri olduğunu vurgulayan Zengin, "Sadece Bozkurt'ta değil Abana'da da sanayi sitesi her ikisinde de büyük bir hasar vardı. Hiç kullanılamaz halde. Şu an tamamen yıkılıyor. Tamamen yeniden inşa edilecek. Her ikisi ayrı ayrı inşa edilecek. Çünkü sanayi sitelerimiz, bütün il ve ilçelerimizin can damarı. Hem oradaki istihdam açısından çok önemli hem de gündelik hayatın devamı için onlar belki çok görülmüyor ama kırılan, dökülen, onarılan her şey için çok önemli. Bu manada özellikle bu konuyla ilgili de hassasiyetimizi belirtmek istiyoruz." diye konuştu.