AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Isparta programına partisinin il başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı ziyaretleriyle başladı. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Zorlu, halkla yakın temas kurdu. Zorlu, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Başkanı Furkan Cem Er ve parti teşkilatlarıyla birlikte Vali Abdullah Erin'i de ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Zorlu, AK Parti'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÜÇ TEMEL HEDEFİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedefinin üç önemli temel üzerine kurulduğunu belirtti. Zorlu, "Bu temellerin birincisi geçmişimizden güç alarak geleceğe ilerleyen bir ülke inşa etmek, ikincisi her sahada kendi ayakları üzerinde durabilen, bölgesel ve küresel gelişmelere etki edebilen bir Türkiye oluşturmak, dünyanın rekabetçi ülkeleri arasında yer alarak milletin refahını artıracak büyük bir kalkınma seferberliğini gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Zorlu, bu hedeflerin hayata geçmesini sağlayacak gelişmelere değinerek, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 'iç cepheyi güçlendirme' hedefimiz doğrultusunda 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı. Ardından TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Ben de partimizin burada görevlendirdiği milletvekillerinden biriyim. Bu komisyonun arkasında herhangi bir pazarlık, al-ver süreci veya müzakere yoktur. Türkiye, 2017'den itibaren terörle mücadele stratejisi çerçevesinde hiçbir terör örgütüne prim vermeden, zaaf göstermeden mücadeleyi sürdürmüştür. Sonuçta terör örgütü silah bırakma kararı almıştır. Bizim hedefimiz, örgütün yalnızca Türkiye'de değil, Suriye başta olmak üzere tüm kollarıyla silah bırakmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA SAYGI, TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK"

Şehitlerin aziz hatıralarını incitecek hiçbir gelişmeye müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Zorlu, "Gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı baş tacı kabul eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Terörle mücadelede kazanımlarımızı geriye götürecek hiçbir adıma izin vermeyeceğiz" dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI"

Milli savunma sanayiindeki atılımlara da dikkat çeken Zorlu, "Bir zamanlar yüzde 20 olan yerli üretim oranımız bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Dünyadaki insansız hava araçlarının yüzde 6-8'ini Türkiye üretiyor. Toplam kapasitemiz 20 milyar dolardan 80 milyar dolara yükseldi. İthalata bağımlılığımız azalıyor. Türkiye artık karada, denizde ve havada güçlü bir savunma hamlesi gerçekleştirmiş durumda" ifadelerine yer verdi.

ZORLU: "ÖZGÜR ÖZEL ÖNCE İZMİR KÖRFEZİ'NE BAKSIN"

Zorlu, "Çelik Kubbe" hava savunma sistemiyle ilgili eleştirilere de değinerek, "Bu sistem 86 milyon vatandaşımızı koruyacak. Buna karşı çıkmak ciddiyetsizliktir. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in Sinop'taki test merkeziyle ilgili sözleri de aynı anlayışın ürünü. Oysa biz savunma sanayimizin ürünlerini test ediyoruz. Sayın Özel'e tavsiyem, madem balıkçılığı bu kadar önemsiyor ki balıkçılar bizim baş tacımız, bol kazançlar diliyorum. Önce İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe, atık sulara ve oksijensiz kalarak toplu balık ölümlerine bakmasını tavsiye ediyorum. Böylece çok daha büyük bir görevi yerine getirmiş olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI İLE 2030 HEDEFİ"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir diğer ayağının Türk Devletleri Teşkilatı olduğuna dikkat çeken Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2021'de ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişen bu yapıyla 8 devlet, 250 milyonu aşkın nüfus ve 4,5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada birlik oluşturuyoruz. 2030 yılında 3 trilyon dolarlık milli hasılaya ulaşarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.