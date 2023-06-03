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AK Parti'nin A Takımı belli oldu

AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliği'ne M. Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
AK Parti'nin A Takımı belli oldu
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AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

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