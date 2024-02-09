AK Parti'nin Amasya merkez ve ilçelerindeki 6 belediye başkan adayı tanıtıldı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente, ilçelere ve beldelere hayırlı olmasını diledi.

AK Parti olarak, büyüklerinden almış oldukları öğreti doğrultusunda siyasi hayatlarında asla korkuya yer vermeden hareket ettiklerini ifade eden Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her zaman için duruşumuzu, milletten yana kullanan ve vesayet odaklarına karşı 'hadi oradan' diyen bir anlayıştan geldik. AK Parti bir duruşun ifadesidir. AK Parti ezelden ebede yürüyen bir davanın adıdır. AK Parti mazlumdan yana olan zalimin karşısında elif gibi dimdik duran bir hareketin adıdır. Kıymetli kardeşlerim, bütün bu süreçler içerisinde elbette ki zorluklarımız oldu. 367 garabetini yaşadık, partimizin kapatılma davası süreçlerini yaşadık, çukur eylemlerini yaşadık. Gezi Parkı sürecini yaşadık, muhtıralar süreçlerini yaşadık ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yaşadık. Bütün bunlarla birlikte bizler her zaman için milletimizin duasına talip olduk ve sandıklardan çıkacak sonuçlara vakfettik. AK Parti'den önceki süreci hep beraber hatırlıyoruz. Siyasetin tamamen kendisini kaybettiği itibarının olmadığı insanların artık çözümü siyasetten aramak yerine Genel Kurmay Başkanlarının koridorlarında aradığı bir süreci hatırlıyoruz.



Muhalefet ile kendilerinin kıyasladığı zaman aradaki farkın çok belirgin olduğunu ifade eden Sırakaya, şunları kaydetti:



"Bizlerin belediyesinde şöhretinin peşinde koşan değil şehrinin peşinde koşan belediye başkanlarını görürsünüz. Bizim belediyecilik anlayışımızda, peşinde koşulan değil, kentinin peşinde koşan belediye başkan adayını görürsünüz. Biz hesap yapmayız, hesap veririz. Devletimize ve bayrağımıza sevdalıyız. Bir şehri ihya ederken o şehrin insanının gönlünü kazanmayı esas biliriz. Sadece seçime odaklanan değil, gönüllere odaklanan bir anlayıştır, bizim duruşumuz. Allah'ın izniyle 31 Mart günü inşallah Amasya Belediye Başkanımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte ben bir kez daha AK Parti mührünü Amasya'ya vurulacağına eminim.



AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehmet Uyanık da birer konuşma yaptı.

Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden, Göynücek'te Kemal Şahin, Gümüşhacıköy'de Cüneyt Karadeniz, Hamamözü'nde Cihan Demir, Merzifon'da Fatih Sütçü, Suluova'da Fatih Üçok ve Taşova'da Bayram Öztürk olduğu açıklandı.