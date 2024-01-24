İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren Cumhur İttifakı'nda sırada ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında. İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıtacak.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında isetüm adayların tamamlanması planlanıyor.

AK Parti, seçim beyannamesini ise 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor. Kadın Girişimciler Akademisi, engelliler için mola evleri, gençler için de mahalle gençlik atölyeleri kurulacak. Psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Başıboş sokak köpeklerine yönelik projeler hazırlanacak.