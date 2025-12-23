İSTANBUL 13°C / 8°C
AK Parti'nin en yaşlı üyesi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan ve 105 yaşında olduğu belirtilen Hanım Orman, AK Parti'ye üye olarak Türkiye'nin en yaşlı AK Parti üyesi oldu. Asırlık ömrüyle hem Osmanlı Devleti'ne hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne tanıklık eden Hanım Orman'ın bu anlamlı üyeliği, ilçede ve çevre köylerde büyük ilgi ve takdirle karşılandı.

23 Aralık 2025 Salı
Adıyaman'da, 105 yaşındaki Hanım Orman, AK Parti'ye üye oldu.

Hayatı boyunca birçok döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini dile getiren Hanım Orman, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güveni ifade etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, 105 yaşındaki Hanım Orman'ı evinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Hallaç ve AK Parti İlçe Başkanı Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini dile getirerek Hanım Orman'ın ellerinden öptü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Orman, özellikle ekonomi, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımların vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Orman, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bugün sunulan hizmetlerin çok daha güçlü ve yaygın olduğunu vurguladı.

AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı tarafından sürdürülen üye kayıt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Hanım Orman'ın hayır duası alınarak üyeliği gerçekleştirildi. Hanım Orman, AK Parti'nin en yaşlı üyesi olarak kayıtlara geçti.

