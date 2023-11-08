AK Parti'nin İsrail'e yönelik boykot teklifine CHP vetosu

İşgalci İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, ülke çapında İsrail ürünlerine büyük çaplı boykot kampanyası başlatıldı. Milyonlarca vatandaş, onlarca İsrail ürününü boykot ederken, CHP'li Esenyurt Belediyesi ise AK Parti grubunun Esenyurt Belediyesi'nin de boykota katılmasını talep etti.

'YÜREĞİ YANAN ANNELERİ ANLAYABİLİYORUM'

Sabah'ın haberine göre; Önergeyi veren AK Partili Duygu Koç Şimdi yaptığı konuşmada, "Son bir aydır İsrail'in uyguladığı işgal ve katliam politikalarına karşı Türkiye'nin pek çok belediyesinde İsrail mallarının kullanılmasına karşı boykot, yasaklanma kararı alınmıştır. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi bünyesindeki işletmelerde örneğin Havva Anapark Spor Tesisleri Kültür Merkezleri, Nikah Sarayı, Büfeler ve işletmelerinde bizler de İsrail mallarının boykot edilmesini ve yasaklamasını teklif ediyorum" dedi.

AK PARTİ'NİN İSRAİL'E BOYKOT ÇAĞRISI VETO EDİLDİ



Gündem teklifinin ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını belirterek, "Gerçekten bir katliam yaşanıyor. Bu katliamın bir an önce son bulması lazım. Bu son bulmanın oluşması için de zulme karşı koyanların birlik beraberlik içinde olması lazım. Siyasi kökenine, inancına bakılmaksızın herkesin sorunudur bu. Oradaki katliamı ve katliamın muhataplarını ben de kınıyorum. Bizim, üniter devlet yapısı içinde herhangi bir yerel yönetimin bu tarz hukuki bir karar alması mümkün değil. Ben de sizinle aynı görüşleri paylaşıyorum. Bu bir insanlık suçudur, sorunudur. Buna seyirci kalırsak yarın kapımızda buluruz bunu" diye konuştu.

BOYKOT KARARI BİRÇOK KUSURU MEYDANA GETİRİR

Verilen boykot teklifinin üniter devlet yapısına uymadığı ve hukuk dışı olarak veto eden Deniz Bozkurt, "Üniter devlet sistemi içinde bizim ticari bir konuda karar almamız mümkün değil. Bu Esenyurt Belediyesinin işiyle ilgili değil. Esenyurt Belediyesi olarak biz zaten ahlaki olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda hukuken karar almak başka birçok hukuki defekti meydana getirir" ifadelerine yer verdi.

'AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK KULLANMIYORUZ'

Bozkurt'un ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti'li meclis üyesi Kadir Çakır da "Bu başkanlık yetkisindeki bir konu. Başkanlık makamı bunu uygulama yetkisine sahip. Ama biz bir temenni olarak, bir talep olarak bu talebimizi başkanımız olarak size de dile getirmiş olalım. Çünkü biz AK Partili belediyeler olarak İstanbul'daki ve Türkiye çapındaki AK Parti'li belediyeler olarak sosyal tesislerimizde İsrail ürünlerini kullanmama gibi bir boykot kararı aldık ve kullanmıyoruz. Aynı duyarlılığı Esenyurt Belediyesi'nden de görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.