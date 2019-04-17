AK Parti'nin itiraz dilekçesinde belirttiği adresler görüntülendi

AK Parti’nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin YSK’ya sunduğu itiraz dilekçesinde, Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını belirttiği adresleri Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi

AK Parti'nin YSK’ya sunduğu itiraz dilekçesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

İtiraz dilekçesinde, Büyükçekmece’de “hayali binalar oluşturulup, normal binalara olmayan dairelerin eklendiği” savunuldu. Ayrıca, inşaatın devam ettiği binalarda usulsüz seçmen kaydedildiği aktarıldı.

Dilekçe ekinde belirtilen adresler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Söz konusu adreslerden birinde, 200 konutluk inşaat halinde olan bir site de yer alıyor.

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TIR GARAJI BOŞ ARAZİLER DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kimsenin oturmadığı bu inşaatta 300 civarında kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu durumun polis tarafından tutanak altına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, dilekçe ekinde yer alan adresler arasında usulsüz seçmen kayıtlarının olduğu belirtilen tır garajı ile boş araziler de görüntülendi.

AK Parti'nin YSK'ye sunduğu itiraz dilekçesinde, Büyükçekmece ile ilgili şunlar yer almıştı:

"Oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin 'gizli oy' ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır. Ayrıca, kurulun gündeminde bulunan Büyükçekmece ilçemiz ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari ve cezai soruşturmalar devam etmekte olup önemli delillere ulaşılmıştır.

"SEÇİM SONUCUNA ETKİ EDECEK USULSÜZ SEÇNE KAYDEDİLMESİDİR"

Söz konusu sahte seçmen kaydetme işi kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği işi değildir. Burada yapılan, ilgili kişinin belediye imkanlarını da kullanarak numarataj alması ile hayali binalar oluşturarak, normal binalara olmayan daireler ekleyerek, inşaatı devam eden binalar ve kamu binalarını mesken göstererek seçim sonucuna etki edecek şekilde usulsüz seçmen kaydedilmesidir.

Tüm bu usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediği tahkikat dosyası ile ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ilçemizde de yaşanan bu müessir olayların İstanbul iline bağlı Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapılmış olabileceği ihtimal dahilindedir."