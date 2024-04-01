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Güncel

AK Parti'nin itirazının kabul edildiği ilçede seçimler tekrarlanacak!

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
AK Parti'nin itirazının kabul edildiği ilçede seçimler tekrarlanacak!
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Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren seçim kurulu seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

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